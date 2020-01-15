Пункти пропуску на Донбасі потребують постійної присутністі лікарів [ Редактировать ]
На пунктах пропуску на Донбасі вкрай необхідна постійна присутність лікарів. За попередній рік на КПВВ Донеччини й Луганщини померли 27 людей. Переважно, це люди літнього віку. На перетині лінії розмежування їм ставало зле, - повідомив представник Офісу українського омбудсмена Павло Лисянський.
Він зазначив, що протягом 2019 бригади "швидкої" майже три сотні разів виїжджали на такі виклики. Саме тому Офіс омбудсмена закликав місцеву владу забезпечити постійну роботу медиків на КПВВ.
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