У Каліфорнії літак скинув реактивне пальне над житловими кварталами [ Редактировать ]
У Каліфорнії пасажирський літак скинув реактивне пальне над житловими кварталами. Зокрема, над кількома школами. Діти та дорослі скаржилися на запах у повітрі, який, за їхніми словами, роз'їдав очі.
Постраждалим надали медичну допомогу. Лайнер прямував з Лос-Анджелеса до Шанхая. В авіакомпанії кажуть, він був змушений скинути пальне - внаслідок аварійної ситуації на борту.
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