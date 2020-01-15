У Каліфорнії пасажирський літак скинув реактивне пальне над житловими кварталами. Зокрема, над кількома школами. Діти та дорослі скаржилися на запах у повітрі, який, за їхніми словами, роз'їдав очі.

Постраждалим надали медичну допомогу. Лайнер прямував з Лос-Анджелеса до Шанхая. В авіакомпанії кажуть, він був змушений скинути пальне - внаслідок аварійної ситуації на борту.