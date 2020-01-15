Розколина завдовжки півкілометра. В Очакові стався найбільший за півстоліття зсув ґрунту. Влада райцентру про таке знає, але розв'язати проблему - не може. Більше про надзвичайну ситуацію розповість Марина Михайловська.

"Моментально посунулася земля по всій лінії. Раз, і посунулася", - солдати саме несли варту, коли на світанку стався сильний зсув. Бачили, як відколовся великий шмат кручі та сповз разом із парканом і військовими окопами. Звідси до турбаз - рукою подати. А от військова частина опинилася в епіцентрі.

"Дорога шла на берег. Она так села, что лестница висит в воздухе - такой сильный был оползень".

Зсуви в містечку на морському узбережжі - не рідкість, але в цьому районі таке сталося вперше. Чому, чиновники лише гадають: схил був терасований, берег - пологий, останнім часом в Очакові не спостерігалося жодних небезпечних сейсмічних явищ.

"Угроза есть, двум зданиям. Подвижка грунта продовжується. Ці прорізи - це попадання вологи. А грунти у нас - глина, тип грунтів другої просадочності. При попаданні вологи - починаються розвали", - зазначила Людмила Богун, начальник відділу архітектури Очаківської міськради.

Тиск на грунт був настільки сильним, що подекуди на березі утворилися цілі острови піску. Висота обриву - близько 30 метрів, територія під ним досі не огороджена й доступна для відчайдухів.

Це "дикий" пляж, де влітку відпочиває та засмагає безліч людей. Взимку тут люблять прогулюватися місцеві. Під час зсуву дивом ніхто не постраждав.

"Зараз перший раз ми таке побачили. Може десь і було, тут вперше таке. Так воно і до Очакова дійде. Треба, щоб щось робили, виділяли кошти якісь", - говорить Іван, житель Очакова.

Та, власне, робити місцева влада нічого й не може - на відновлення потрібні мільйони... А їх в Очакова - немає. Як і фахівців, які б могли з'ясувати, чому стався зсув та як укріпити берег. Тож місцева влада сподівається на допомогу держави й на те, що інцидент не зіпсує наступний курортний сезон.