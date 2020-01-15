У Північній Македонії зустріли Старий Новий рік страхітливим парадом [ Редактировать ]
Страхітливим парадом зустріли старий новий рік у Північній Македонії. Карнавал влаштовують щороку в селі Вевчани - до Дня святого Василя.
Учасники вбирають моторошні костюми, маски чортів і мерців. Так відлякують біди, щоб вони залишилися в старому році. Цій традиції півтора тисячоліття. Подивитися на кольорове дійство приїздять не лише македонці, а й туристи з-за кордону.
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