Австралия отказалась от помощи Украины в тушении пожаров [ Редактировать ]
В среду, 15 января, стало известно, что правительство Австралии отказалось от помощи Украины в тушении масштабных лесных пожаров. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства иностранных дел.
Так, известно, что они заявили о наличии достаточных ресурсов для преодоления последствий лесных пожаров. Речь идет, в том числе, о ресурсах для предоставления помощи пострадавшим, восстановления инфраструктуры и реализации общенациональных программ по повышению противопожарной безопасности.
В МИД также сообщили, что постоянно взаимодействуют с органами исполнительной власти Украины насчет возможности предоставить Австралии гуманитарную помощь.
Ранее сообщалось, что в аэропортах Австралии массово отменяют рейсы в связи с лестными пожарами, а также Сингапур направил вертолеты для помощи спасателям.
Кроме того, в Австралии животным скидывают с вертолетов тонны овощей для спасения, а еще Podrobnosti.ua писали о том, что ситуация с пожарами может обостриться.
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