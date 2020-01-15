В среду, 15 января, в аэропорту города Аликанте (Испания) случился масштабный пожар, который распространился на крышу одного из терминалов. В результате происшествия спасатели эвакуируют сотрудников и пассажиров. Об этом сообщает Alicante plaza.

Отмечается, что в настоящее время пожарные работают над тушением пожара. Воздушное движение было закрыто. Рейсы в аэропорт были приостановлены.

Терминалы отправления и сотрудники аэропорта эвакуируются.

Пожар начался по неизвестным причинам около 13:30 по местному времени. О пострадавших в результате пожара пока не сообщается.

Ранее мы писали о том, что в аэропорту Австралии массово отменяют рейсы, а также на Волыни в пожаре трагически погиб мужчина. Кроме того, в Днепре мать и сын пострадали в пожаре, а в Ривненской многоэтажке произошел взрыв.

Добавим, что под Тернополем в клубе прогремел взрыв, есть жертвы. А под Винницей в пожаре отравился ребенок.