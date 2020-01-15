Огонь и клубы дыма: в Испании из аэропорта экстренно эвакуируют людей [ Редактировать ]
В среду, 15 января, в аэропорту города Аликанте (Испания) случился масштабный пожар, который распространился на крышу одного из терминалов. В результате происшествия спасатели эвакуируют сотрудников и пассажиров. Об этом сообщает Alicante plaza.
Отмечается, что в настоящее время пожарные работают над тушением пожара. Воздушное движение было закрыто. Рейсы в аэропорт были приостановлены.
Терминалы отправления и сотрудники аэропорта эвакуируются.
Пожар начался по неизвестным причинам около 13:30 по местному времени. О пострадавших в результате пожара пока не сообщается.
Ранее мы писали о том, что в аэропорту Австралии массово отменяют рейсы, а также на Волыни в пожаре трагически погиб мужчина. Кроме того, в Днепре мать и сын пострадали в пожаре, а в Ривненской многоэтажке произошел взрыв.
Добавим, что под Тернополем в клубе прогремел взрыв, есть жертвы. А под Винницей в пожаре отравился ребенок.
по теме
Взрыв в Испании: количество жертв растет
Как сообщается, тело второго погибшего было обнаружено под обломками внутри завода
Взрыв на заводе в Испании: появилось видео происшествия
На кадрах видно взрыв, пламя, а также реакцию людей
Под Днепром заживо сгорела женщина
Пожар возник в самовольно построенном временном сооружении
На Волыни в пожаре погиб мужчина
Второго мужчину, которому должно было исполниться 74 года, спасти его так и не удалось
В Запорожье во время пожара погибли двое людей
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в летней кухне горит диван