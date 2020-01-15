Україна узгоджує умови участі у Програмі розширених можливостей НАТО [ Редактировать ]
Кілька країн НАТО виступають проти участі України у Програмі розширених можливостей Альянсу, - про це заявив віце-прем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба. Він перебуває з офіційним візитом у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Хто і чому проти? - розкаже Олена Абрамович.
Офіційну заявку на приєднання до Програми розширених можливостей НАТО Україна зробила у листопаді. Тепер український віце-прем'єр Дмитро Кулеба приїхав до штаб-квартири Альянсу нагадати про прохання Києва. І попросив почати офіційний розгляд. Проте, виявилось - кілька країн-членів НАТО проти приєднання України до клубу. Хто саме, - Дмитро Кулеба не уточнив, проте запевнив - з ними ведеться робота.
"Ми працюємо з ними тут, у Брюсселі. Ми працюємо з ними в їхніх столицях і ми працюємо з їх послами в Києві. На всіх рівнях ця робота ведеться", - запевнив Дмитро Кулеба, віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції.
Якщо раніше головним противником ініціатив України в НАТО була Угорщина, то тепер з Будапештом налагоджується конструктивний діалог, запевнив Кулеба. І перешкоди висувають інші країни. Як швидко вони будуть усунуті - не відомо. Проте Кулеба заявив, що приєднання до Програми розширених можливостей стане головним завданням і досягненням 2020 року у співпраці з НАТО. Мова йде про тісне партнерство, наближене до членства.
"Наведу вам простий приклад: іноді коли союзники планують навчання, вони визначають, що учасниками навчань будуть країни-члени і країни учасники цієї програми, і ти автоматично випадаєш зі списку учасників програми, тому що ти не є її частиною і не береш участь в навчанні.
Якби ми вже були учасниками цієї програми, то у контексті ситуації збиття нашого літака в Ірані, ми б могли швидше отримати якісніші розвіддані від наших партнерів", - зазначив Дмитро Кулеба, віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції.
Зараз перевагами програми користуються Грузія, Швеція, Фінляндії, Австралія та Йорданія. Вони мають доступ до низки ініціатив НАТО, таких як проведення спільних операцій та навчань.
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