США и Китай подписали первую фазу торговой сделки [ Редактировать ]
В среду, 15 января, президент США Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ подписали первую фазу торгового соглашения. Церемония подписания состоялась в Белом доме в Вашингтоне. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Как сообщил Трамп, первая фаза соглашения содержит в частности ограничения на понижение обменного курса юаня. При этом президент США заявил, что сделка не включает отмену пошлин на товары из Китая. Америка готова отменить пошлины во второй части сделки.
Также Трамп отметил, что сделка между США и Китаем будет способствовать стабилизации международных отношений между странами.
Ранее сообщалось, когда начнется процедура импичмента президента США Дональда Трампа, а также США ужесточили санкции против Ирана.
Добавим, что Конгресс США ограничил полномочия Трампа по Ирану.
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