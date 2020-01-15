В среду, 15 января, президент США Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ подписали первую фазу торгового соглашения. Церемония подписания состоялась в Белом доме в Вашингтоне. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Как сообщил Трамп, первая фаза соглашения содержит в частности ограничения на понижение обменного курса юаня. При этом президент США заявил, что сделка не включает отмену пошлин на товары из Китая. Америка готова отменить пошлины во второй части сделки.

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Также Трамп отметил, что сделка между США и Китаем будет способствовать стабилизации международных отношений между странами.

Ранее сообщалось, когда начнется процедура импичмента президента США Дональда Трампа, а также США ужесточили санкции против Ирана.

Добавим, что Конгресс США ограничил полномочия Трампа по Ирану.