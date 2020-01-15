Популярная певица Светлана Лобода опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. В кадре она снова позирует в откровенном наряде.

В кадре артистка предстала в черном бикини и с распущенными волосами.

Также на певице надеты джинсовые мини-шорты и просторная белая рубашка.

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Завершила пляжный "лук" она солнцезащитными очками, шляпкой и множеством украшений на шее.

"Никто не паникует, когда все идет согласно плану", - шутливо подписала она снимки.

Ранее сообщалось, что Лобода поразила фанатов стильным фото.