Лобода в купальнике удивила идеальной фигурой (фото) [ Редактировать ]
Популярная певица Светлана Лобода опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. В кадре она снова позирует в откровенном наряде.
В кадре артистка предстала в черном бикини и с распущенными волосами.
Также на певице надеты джинсовые мини-шорты и просторная белая рубашка.
Завершила пляжный "лук" она солнцезащитными очками, шляпкой и множеством украшений на шее.
"Никто не паникует, когда все идет согласно плану", - шутливо подписала она снимки.
никто не паникует когда все идет согласно плану 🌴😉 У ВАС ЕСТЬ ПЛАН НА 2020?) #hollydays #love
Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)
Ранее сообщалось, что Лобода поразила фанатов стильным фото.
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