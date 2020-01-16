Чемпион мира Фернандо Алонсо не справился с управление и попал в ужасную аварию на Toyota Gazoo Racing. Об этом сообщает iSport.ua.

Он неудачно завершил гонку 10-го ралли-рейда "Дакар-2020". Автомобиль мужчины сделала пирует и доехал до финиша без лобового стекла.

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Спортсмен и экипаж не пострадали. В общем зачете он идет на 14-й позиции.

Ранее сообщалось, что Роналду стал лучшим бомбардиром в истории.