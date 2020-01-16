8 січня у авіатрощі в Ірані загинуло 176 людей, з них 11 - українці

Очільники МЗС п'яти держав, зокрема й України, громадяни яких загинули у авіакатастрофі в Ірані, зустрінуться сьогодні в Лондоні. Урядовці мають скоординувати спільні зусилля для розслідування обставин трагедії.

Тіла українців повинні доправити на Батьківщину до 19 січня. Їх уже ідентифікували. Офіси Генпрокурора та СБУ - закликали Тегеран передати Києву "чорні скриньки" зі збитого лайнера.

Нагадаю, 8 січня у авіатрощі в Ірані загинуло 176 людей, з них 11 - українці.