В этот день православная церковь чтит память пророка Малахии и святого мученика Гордия. По поверью, в этот день нельзя ничем хвастаться, иначе все Гордей отнимет.

В Гордеев день особенно "злобствовала" нечистая сила, ведьмы и колдуны, поэтому предаваться гордыне нельзя.

Приметы на 16 января:

Если на деревьях в этот день есть иней, значит ближайшая неделя будет ясной и без дождей.

Если 16 января небо облачное, то ожидает вьюгу и метели.

Ранний рассвет указывает на скорейший снег.

Если весь день на Малахия идет снег, то ночью ударит сильный мороз

Если на небе яркий месяц, значит ожидайте в ближайшие дни сильных холодов.

Вечером 16 января воздержитесь от физической работы, чтобы не накликать на себя беду.

Яркие звезды предвещают ясную погоду.

Круги вокруг заходящего солнца указывают на снег и мороз.

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