Приметы на 16 января: что нельзя делать [ Редактировать ]
Примпеты / Фото: Ушаков
В этот день православная церковь чтит память пророка Малахии и святого мученика Гордия. По поверью, в этот день нельзя ничем хвастаться, иначе все Гордей отнимет.
В Гордеев день особенно "злобствовала" нечистая сила, ведьмы и колдуны, поэтому предаваться гордыне нельзя.
Приметы на 16 января:
- Если на деревьях в этот день есть иней, значит ближайшая неделя будет ясной и без дождей.
- Если 16 января небо облачное, то ожидает вьюгу и метели.
- Ранний рассвет указывает на скорейший снег.
- Если весь день на Малахия идет снег, то ночью ударит сильный мороз
- Если на небе яркий месяц, значит ожидайте в ближайшие дни сильных холодов.
- Вечером 16 января воздержитесь от физической работы, чтобы не накликать на себя беду.
- Яркие звезды предвещают ясную погоду.
- Круги вокруг заходящего солнца указывают на снег и мороз.
Читайте также календарь православных праздников на 2020 год.
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