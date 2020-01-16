Сьогодні в Україні вшановують захисників Донецького аеропорту. Їх назвали "кіборгами" за нескореність й незламність духу, за мужність і безстрашність.

Оборона терміналу тривала 242 дні - з вересня 2014 до січня 2015 року. Ці бої стали одними з найзапекліших на сході України. 20 січня російські окупанти підірвали новий термінал.

Бетонні перекриття у багатьох секціях обвалилися й накрили собою армійців. На летовищі загинули дві сотні бійців, пів тисячі зазнали поранень.

Вцілілі захисники за два дні вийшли з аеропорту, проте багатьох поранених і контужених військових узяли в заручники бойовики.