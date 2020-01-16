На порядку денному у нардепів ще зміни до регламенту парламенту

Закон про повну загальну середню освіту і регулювання ринку азартних ігор в Україні. Такі питання на порядку денному у нардепів сьогодні.

Про законотворчу діяльність обранців дізнаємося більше від Ксенії Барвіненко. Вона працює у парламенті і вже готова приєднатися до ефіру. Ксеніє, вітаю. Тобі слово.

- Дякую. На зв'язку зі студією була Ксенія Барвіненко з Верховної Ради.

Презентували законопроект в парламенті, автори обіцяли, що документ дозволить дітям реально обирати предмети та запроваджує додаткові доплати вчителям. А ще батькам надали можливість ініціювати позаплановий аудит освітнього закладу.

"Якісніша освіта та індивідуальна освітня траєкторія антибулінг - це для дітей. Педагогічна інтернатура, сертифікація, нові можливості професійного зростання - для вчителів. Академічна доброчесність та її контроль, підтримка сімейних форм виховання-навчання, безпечне навчальне середовище - для батьків. Більша фінансова, кадрова автономія - для адміністрацій шкіл та засновників", - говорить Сергій Колебошин, народний депутат, "Слуга народу".

А от опозиційні фракції законопроект розкритикували. Кажуть, в документі не побачили ні підвищення зарплат для вчителів, ні можливість для учнів старших класів обирати профільні предмети самостійно.

"Чому, коли увесь світ рухається у напрямку децентралізації прийняття рішень освіти, ми при цьому в Україні зберігаємо тотальний контроль Міносвіти над тим, що відбувається у школах. Де обіцяна автономія вчителя і автономія школи у формуванні навчальних програм? Коли вчителі нарешті почнуть отримувати високу і гарантовану заробітну плату", - говорить Інна Совсун, народний депутат, "Голос".

"Трудові відносини, переведення на контракт керівників і особливо педагогів-пенсіонерів, та ще й на один рік. Фракція вважає не просто дискримінацією та такою, що порушує кодекс про працю, але і такою нормою, що може спровокувати, кадрово знекровити в першу чергу сільську школу. Друге питання витікає з першого: хочемо притоку молодих кадрів, педагогів - о тоді треба більш суттєво подбати про радикальне підвищення престижності вчительської праці", - говорить Іван Кириленко, народний депутат, "Батьківщина".

Та врешті 327 нардепів підтримали законопроект. Далі нардепи взялися за легалізацію ігорного бізнесу. Минулого разу законопроект відправили на доопрацювання. Після цього, вік гравці зріс з 18ти до 21го року, а розміщення казино дозволили лише в готелях, щоправда не тільки в п'ятизіркових, а і в три та чотиризіркових.

"Щоб реклама не дурила людей, що азартні ігри - це спосіб легкого збагачення - запроваджується кримінальна відповідальність за проведення азартних ігор без відповідної ліцензії. Будуть запроваджені обмеження на розташування гральних закладів на вулицях міст, зали гральних автоматів будуть лише в готелях категорії 3,4,5 зірок. Щодо лотереї - лотереї будуть лише класичними. Не буде ніяких залів, так званих місцевих лотерей, під які маскуються гральні заклади", - говорить Олег Марусяк, народний депутат, "Слуга народу".

На порядку денному у нардепів ще зміни до регламенту парламенту. Законопроект передбачає, що тривалість пленарного засідання можна буде змінити в будь-який момент, а невідкладні президентські ініціативи розглядатимуть позачергово.

Аби скасувати законопроект необхідно зібрати не менше 45 нардепів, або ж це може зробити Уряд та президент. Раніше таких повноважень не було. ініціатива значно скорочує час на подання альтернативних законопроектів до невідкладних.

Також не допускається реєстрація ідентичних пропозицій та поправок до законопроекту. А от щоб поправка пройшла комітет і потрапила до тексту закону необхідно буде мінімум 150 голосів. А ще голосувати та виступати в парламенті нардепи будуть у різні дні.