Щоправда кілька країн НАТО виступають проти участі України у програмі розширених можливостей Альянсу. Про це повідомив віце-прем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба. Він перебуває з офіційним візитом у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі. Подробиці - від Олени Абрамович.

Офіційну заявку на приєднання до Програми розширених можливостей НАТО Україна зробила у листопаді. Тепер український віце-прем'єр Дмитро Кулеба приїхав до штаб-квартири Альянсу нагадати про прохання Києва. І попросив почати офіційний розгляд. Проте виявилось - кілька країн-членів НАТО проти приєднання України до клубу. Хто саме, Дмитро Кулеба не уточнив, проте запевнив - з ними ведеться робота.

"Ми працюємо з ними тут, у Брюсселі. Ми працюємо з ними в їхніх столицях і ми працюємо з їх послами в Києві. На всіх рівнях ця робота ведеться", - говорить Дмитро Кулеба, віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції.

Якщо раніше головним противником ініціатив України в НАТО була Угорщина, то тепер з Будапештом налагоджується конструктивний діалог, запевнив Кулеба. І перешкоди висувають інші країни. Як швидко вони будуть усунуті - не відомо. Проте Кулеба заявив, що приєднання до Програми розширених можливостей стане головним завданням і досягненням 2020 року у співпраці з НАТО. Мова йде про тісне партнерство, наближене до членства.

"Наведу вам простий приклад. Іноді коли союзники планують навчання, вони визначають, що учасниками навчань будуть країни-члени і країни учасники цієї програми, і ти автоматично випадаєш зі списку учасників програми, тому що ти не є її частиною і не береш участь в навчанні", - говорить Дмитро Кулеба віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції

"Якби ми вже були учасниками цієї програми, то у контексті ситуації збиття нашого літака в Ірані ми б могли швидше отримати якісніші розвідданні від наших партнерів".

Зараз перевагами програми користуються Грузія, Швеція, Фінляндії, Австралія та Йорданія. Вони мають доступ до низки ініціатив НАТО, таких як проведення спільних операцій та навчань.