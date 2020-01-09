Поймали на горячем: на Волыни сельского главу задержали на взятке [ Редактировать ]
Фото: aif.ru
В Волынской области задержали сельского главу при получении взятки. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
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Мужчина создал коррупционную схему для решения земельных вопросов. Он вымогал 6 тысяч долларов за беспрепятственное выделение в собственность земельного участка.
Если же ему отказывались платить, он способствовал затягиванию процесса.
Ранее мы писали о том, что чиновницу Офиса президента задержали на крупной взятке.
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