В Волынской области задержали сельского главу при получении взятки. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Мужчина создал коррупционную схему для решения земельных вопросов. Он вымогал 6 тысяч долларов за беспрепятственное выделение в собственность земельного участка.

Если же ему отказывались платить, он способствовал затягиванию процесса.

Ранее мы писали о том, что чиновницу Офиса президента задержали на крупной взятке.