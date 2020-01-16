В четверг, 16 января, ТРЦ Ocean Plaza открыли после потопа.Так, там положили новый асфальт и открыли проезжую часть.

Первый и второй этажи в Ocean Plaza работают в обычном режиме.

На 0 и -1 этажах закрыты некоторые магазины и заведения питания, которые осуществляют ремонтные работы.

Ранее Podrobnosri.ua сообщали о том, что 13 января улицу возле Ocean Plaza "накрыло" паром, ведь там прорвало теплотрассу. Мы публиковали жуткие фото с места происшествия.

На следующий день после случившегося руководство Ocean Plaza сделали заявление о ЧП. Отметим, что в результате прорыва теплосети пострадали люди. О том, что известно об их состоянии читайте здесь.

14 января в Киеве произошел еще один прорыв труб. Уже на Шулявке.

Спустя некоторое время, уже вечером 14 января в Киеве вновь произошел прорыв теплосети. Чрезвычайный случай произошел на Теремках-2.