ТРЦ Ocean Plaza открыли после потопа [ Редактировать ]
В четверг, 16 января, ТРЦ Ocean Plaza открыли после потопа.Так, там положили новый асфальт и открыли проезжую часть.
Первый и второй этажи в Ocean Plaza работают в обычном режиме.
На 0 и -1 этажах закрыты некоторые магазины и заведения питания, которые осуществляют ремонтные работы.
Ранее Podrobnosri.ua сообщали о том, что 13 января улицу возле Ocean Plaza "накрыло" паром, ведь там прорвало теплотрассу. Мы публиковали жуткие фото с места происшествия.
На следующий день после случившегося руководство Ocean Plaza сделали заявление о ЧП. Отметим, что в результате прорыва теплосети пострадали люди. О том, что известно об их состоянии читайте здесь.
14 января в Киеве произошел еще один прорыв труб. Уже на Шулявке.
Спустя некоторое время, уже вечером 14 января в Киеве вновь произошел прорыв теплосети. Чрезвычайный случай произошел на Теремках-2.
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