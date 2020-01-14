В Киеве случился второй прорыв теплосети (фото) [ Редактировать ]
Во вторник, 14 января, в Киеве на Шулявке произошла очередная коммунальная авария с прорывом теплосети. Об этом сообщает "dtp.kiev.ua".
Авария произошла на улице Нижнеключевой.
В результате прорыва трубы горячей водой затопило дорогу.
Напомним, 13 января в Киеве прорвало теплосети на улице Антоновича. Смотрите также жуткие фото с места происшествия.
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