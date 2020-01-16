МВС розслідує можливе незаконне стеження за екс-послом США Марі Йованович в Україні [ Редактировать ]
Нацполіція порушила кримінальні справи щодо можливого стеження за колишнім американським послом в Україні Марі Йованович. Приводом стали матеріали, опубліковані 14 січня, слідчими Палати представників Конгресу США.
В них йшлося, що під час каденції Йованович в Україні за нею, начебто, незаконно стежили та втручались у роботу її електронних ґаджетів. Мовляв, робили це на замовлення американців.
Тепер українська сторона перевірить ці звинувачення на достовірність.
"Позиція України не втручатися у внутрішньополітичні справи Сполучених Штатів Америки. Однак у опублікованих записах містяться факт можливого порушення законодавства України та Віденської конвенції про дипломатичні зносини, яка захищає права дипломата на території іншої держави. Україна не може залишити без уваги такі незаконні дії на своїй території", - наголосив Денис Ленець, заступник директора Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС України.
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