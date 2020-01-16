До масштабний страйків у Франції долучилися школярі [ Редактировать ]
Учні елітної школи в Парижі вийшли на демонстрацію - підтримати страйкарів. Їхні вчителі не прийшли на роботу через вимогу до уряду скасувати пенсійну реформу. Замість прогулювати, старшокласники долучилися до акції.
Страйк триває вже понад 40 днів - найдовший за останні понад пів століття у Франції. Уряд запланував провести наймасштабнішу пенсійну реформу з часів Другої світової. Хочуть скасувати пільги певним професіям та змінити систему нарахування виплат.
по теме
Францію сколихнула нова хвиля страйків через пенсійну реформу
Чому провалилася чергова спроба дійти згоди між урядом та профспілками?
У Вишневому батьки не пустили дітей до переповненої школи
Понад півтори тисячі учнів не вийшли на навчання після канікул у Вишневому під Києвом - їхні батьки вирішили оголосити страйк проти затягування з відкриттям нового корпусу школи
"Закон про працю": жителі Лисичанська закликають захистити права робітників
Не ухвалювати "Закон про працю" сьогодні вимагали від парламенту на Луганщині. У Лисичанську, Кремінній і Сватовому обурені робітники підприємств вийшли на протест
Українські фермери та "Національний корпус" протестують проти земельної реформи
Активісти вимагають не виносити законопроект про ринок землі на розгляд парламенту
Зірки спорту та шоу-бізнесу долучилися до антиурядових протестів у Ірані
Збиття українського "Боїнга" спонукало іранських знаменитостей відверто заговорити про утиски режиму і думати про еміграцію