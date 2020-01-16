Учні елітної школи в Парижі вийшли на демонстрацію - підтримати страйкарів. Їхні вчителі не прийшли на роботу через вимогу до уряду скасувати пенсійну реформу. Замість прогулювати, старшокласники долучилися до акції.

Страйк триває вже понад 40 днів - найдовший за останні понад пів століття у Франції. Уряд запланував провести наймасштабнішу пенсійну реформу з часів Другої світової. Хочуть скасувати пільги певним професіям та змінити систему нарахування виплат.