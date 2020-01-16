Вже цієї неділі православні християни відзначатимуть одне з найбільших релігійних свят - Хрещення Господнє. Столичні рятувальники і медики теж готуються. Напередодні святкування розказують і показують, як правильно пірнати в крижану воду та кому це робити категорично заборонено.

"Обов'язково із собою треба брати на купання гарячий чайок, рушник, капці"

Володимир - професійний водолаз. Сам пірнає щодня, а от незагартованим - стрімголов кидатися в холодну воду не радить.

"Обов'язково перед купанням треба зробити фізичні вправи - щоб розігнати кров по організму, підготовити серце до навантажень", - зазначив Володимир Сковородка, начальник водолазної служби.

Вийшовши з води, людина має обсохнути й зігрітися. І аж ніяк не алкоголем, кажуть медики - так ризикуєте отримати серйозне переохолодження. Однак і без цього протипоказань вистачає.

"Якщо ви хворіли інфекційним захворюванням і після нього не минуло ще місяця, не рекомендується пірнати в ополонку людям, в яких наявні захворювання сечостатевої системи. При захворюваннях серця та судин таких, як стенокардія, аритмія, підвищення або пониження артеріального тиску, перенесений інфаркт або інсульт", - наголосила Оксана Фареник, начальник пункту охорони здоров'я аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Києві.

За прогнозами синоптиків, сильних морозів на свято чекати не слід. Утім, рятувальників це не надто тішить.

"У цьому році в нас криги немає тому, скупчення людей не буде в одному місці, люди будуть розпорошені по берегу, тому задіяно буде близько 50 рятувальників КМДА, 7 одиниць техніки і водолазний підрозділ", - повідомив Олександр Даценко, начальник рятувально-водолазної станції.

Загалом за безпекою на столичних водоймах стежитимуть 137 рятувальників. Бригади чергуватимуть у 16 спеціально облаштованих для купання місцях.

"Чому ми закликаємо проводити цей обряд саме на облаштованих місцях - тому що ми розуміємо, що тут будуть знаходитися і рятувальники, і медики і в разі чого - якщо, не дай Боже стане комусь погано - цій людині зможуть своєчасно надати професійну допомогу", - підкреслила Світлана Водолага, начальник пресслужби ГУ ДСНС України в Києві.

Рятувальники очікують на тисячі охочих пірнути у крижану воду, адже свято припадає на вихідний день. Тож радять бути особливо обережними і не нехтувати правилами безпеки.