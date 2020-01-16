Допомогти постраждалим від пожеж австралійським тваринам взялася небайдужі харків'яни. Місцева рукодільниця шиє маленькі мішечки для тварин, що лишилися без домівок - і відправляє в Австралію.

Харків'янка Юлія Іваненко за фахом - економіст. А за покликом душі - майстриня. Захоплюється валянням і ткацтвом. Коли в Австралії сталися масштабні пожежі, натрапила на інтернет-спільноту, де всіх небайдужих просили про допомогу.

"Я зашла в группу, и там, действительно, со всего мира люди помогают. Мне это по силам, это не что-то такое сложное. Понимаете, у меня есть материалы, у меня есть время. Есть желание, почему бы не помочь", - розповідає Юлія Іваненко, майстриня.

Жінка сіла за швацьку машинку - і взялася шити мішечки для постраждалих тварин, за розмірами, які вказали австралійські зоологи.

"Вот у меня большенький, внешний у меня уже готов, сейчас будем делать внутренний и соберем".

Такі мішечки замінять тваринкам домівку чи навіть маму.

"Им нужно, чтобы было удобно, комфортно, мягенько. Эти животные - они многие раненые, они испуганы очень сильно, их изъяли из их привычной среды обитания. Т.е. они пережили большой стресс, и большинство животных в Австралии - сумчатые, они привыкли находиться где-то в сумочке", - говорить Юлія Іваненко, майстриня.

Ці мішечки, каже Юлія, підійдуть для сумчастих летяг, кус-кусів, опосумів та бандикутів. Ветеринари кажуть - вони конче необхідні тваринам і птахам у реабілітаційних центрах.

"Вот шьют гнезда из натуральной ткани, под разные виды птиц. Их эти дальше гнезда расставляют в природе, для того, чтобы птица могла более быстро, скажем так, найти гнездовое себе место и начать вывод потомства. Для того, чтобы восстановить численность того или иного вида как можно быстрее", - зазначив Антон Орленко, лікар-ветеринар.

За кілька днів майстриня встигла пошити майже сотню таких мішечків. Із натуральними тканинами для майбутніх виробів - допомагають навіть незнайомі люди:

"Вчера девочка позвонила - вот эту вот ткань, тоже, фланелька 100%, шикарная. Она позвонила, - я хочу помочь, какая нужна ткань". Я говорю - хлопок. Вечером она приехала, мне привезла эту ткань".

Днями Юлія вже надіслала першу посилку з допомогою. До Австралії вона надійде за місяць.