Не відходи, а будівельний матеріал. Так пропонують розв'язати проблему утилізації пластику ентузіасти з Південної Африки. Про переваги нової технології - знає Ольга Жидецька.

Гурт активістів сортує пляшки на складі в Кейптауні. Для них це - не звичайний мотлох, а експериментальний будівельний матеріал - еко-цегла.

Як надати друге життя пластиковому непотребу - вигадали волонтери екологічної організації. Спочатку тару набивають папером чи ганчірками, потім обмазують цементним розчином - і використовують як основу для зведення стін.

"Ми проведемо ще кілька випробувань. Спробуємо різні варіанти штукатурки та встановлення освітлення на стінах з еко-цегли. Побачимо, що із цього вийде. Усі результати оприлюднимо, щоб кожен міг ознайомитися з перевагами та недоліками еко-цегли", - зазначає Петер Мінітош, розробник технології.

Таку технологію в Африці використовують уперше. Однак її розробники впевнені - це вигідна перспектива. З еко-цегли можна зводити технічні споруди, паркани та навіть одноповерхове житло. Екоактивісти кажуть, її використання не тільки допоможе подолати дефіцит будівельних матеріалів, а й зарадить в очищенні країни від всюдисущого пластикового сміття. Щонайменше зайвий раз приверне увагу до проблеми.

"Ця еко-цегла - тимчасове рішення. Наша мета - зосередитися на більшій проблемі - джерелі цих відходів. Потрібно відмовитися від виробництва неперероблюваних матеріалів і знайти їм альтернативу", - зазначає Кендіс Мостерт, менеджер.

До впровадження екологічних ініціатив активісти залучають молодь. Для цього по всьому Кейптауну організували невеликі пункти виробництва еко-цегли. Вчителька місцевої школи регулярно приводить сюди своїх учнів. Діти допомагають заповнювати пляшки, а заодно - опановують цікаві будівельні лайфхаки.

"Діти теж залучені до цієї справи, це допомагає їм усебічно розвиватися. Тепер малеча знає про повторне використання відходів і друге життя для, здавалося б, непотрібних речей", - зазначила Хармайна Генні, вчителька.

"Дуже яскраво. Раніше ці пляшки просто летіли в смітник. А тепер я бачу, як їх можна застосовувати ще. Додаєш папір - і маєш готовий будівельний матеріал", - захоплюється Зайдін Давідсон, учень.

За повідомленням уряду ПАР, щороку на смітники в країні потрапляє майже 100 мільйонів тонн відходів. Переробляти вдається лише десяту частину.