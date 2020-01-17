На Черкащині викрили групу наркоторгівців. Ділки збували амфетамін у Черкасах і Тальному. Влаштував бізнес житель обласного центру, а забезпечувала постачання психотропів його довірена особа 39-річна жінка.

В обох містах вона мала понад десять дилерів, які перепродавали речовини. Двох членів групи затримали, наразі їм готують повідомлення про підозру. Серед причетних до оборудки були й двоє колишніх правоохоронців.

"35-річний чоловік, в минулому працівник міліції, в Черкасах налагодив збут амфетаміну. Одним з його покупців кримінального товару виявився колишній кінолог військової частини національної гвардії україни, який сам вживав наркотики, а також збував бажаючим. Вилучено марихуану, гашиш, амфетамін, кошти, автомобіль та мобільні телефони", - говорить Олеся Бойко, речниця департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.