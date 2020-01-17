Рост мирового валового продукта в 2019 году снизился до рекордного уровня за последние 10 лет уровня. Об этом говорится ежегодном докладе департамента ООН по экономическим и социальным вопросам и Конференции ООН по торговле и развитию.

"Рост мирового валового продукта снизился до 2,3% в 2019 году – до самого низкого уровня с мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.", - отмечается в исследовании.

Эксперты ООН прогнозируют на 2020 год небольшой рост ВВП - до 2,5% - однако "на инвестиционные планы продолжат влиять непредвиденные политические обстоятельства".

Раньше сообщалось о том, что Украина вошла в топ-3 экспортеров сельхозпродукции в Евросоюз.Согласно отчету, с ноября 2018 года по октябрь 2019 года экспорт сельхозпродукции из США составил 12,3 млрд евро, из Бразилии - 11,7 млрд евро, из Украины - 7,3 млрд евро.