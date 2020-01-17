"Холостяк" женится на участнице шоу (фото, видео) [ Редактировать ]
Известный теле- и радиоведущий Никита Добрынин сделал предложение своей девушке Даше Квитковой. Об этом стало известно из публикации самой девушки в Instagram.
Руку и сердце Никита предложил Даше на фантастическом острове Бали. Пара находилась там на отдыхе.
Фото: instagram.com/kvittkova
Отметим, что уже больше года Никита и Даша состоят в отношениях.
После участия в шоу, двое решили жить совместно. Пара не скрывала своих романтических чувств, публикуя в социальных сетях нежные снимки.
Поклонники тут же буквально "забросали" звездную пару поздравлениями и наилучшими пожеланиями. Фанаты отметили, что Никита и Даша - настоящее воплощение искренней, крепкой любви.
Публикация от Daria Kvitkova 🌷 (@kvittkova)
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