Когда вы очень голодны и хотите есть, не стоит сразу же бежать к холодильнику и делать перекусы. Необходимо разобраться, может вы и вовсе не хотите есть. Об этом сообщает svyatoyistochnik.

Специалисты называют это явление ложным чувством голода. Когда организм имеет определенную потребность, он ненамеренно выдает чувство жажды за голод.

Для этого необходимо выпить стакан теплой воды тогда, когда вы очень хотите есть. Если чувство голода пропало, значит, вы все сделали правильно.

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Врачи советуют пить воду за полчаса до приема пищи. Есть несколько причин:

активация пищевой системы;

подготовка желудка к приему пищи;

уменьшение чувства голода за счет частичного заполнения желудка водой;

более быстрое усвоения пищи благодаря ускорению метаболизма.

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