Проблемы с печенью - распространенное явление среди множества людей, вне зависимости от возраста. Существуют определенные признаки, которые указывают на болезни печени. О главных из них рассказал newsyou.info.

Тошнота и рвота. Такой симптом характерен для многих заболеваний ЖКТ, но при заболеваниях печени он выражен в большей степени. На фоне тошноты больные часто есть существенные нарушения аппетита, отвращение к некоторым продуктам питания (особенно к жирном блюдам), болезненные ощущения в правом подреберье и диарея.

Горечь во рту. Этот симптом характерен для многих патологий и может носить различный характер. При проблемах с печенью он вызывается попаданием желчи из желудка в пищевод. Горечь во рту может наблюдаться при лямблиозе, вирусных гепатитах, стеатозе, циррозе или опухолях печени.

Желтушность кожи, склер и слизистых оболочек. Желтушность - один из самых заметных признаков проблем с печенью. Такие признаки патологий печени провоцируются накоплением в крови и тканях пигментов, присутствующих в желчи.

Изменения со стороны кожных покровов. У больного может появляться кожный зуд. Этот симптом приводит к появлению небольших ссадин на поверхности кожи. Нарушения нормального желчеотделения может приводить к появлению гиперпигментаций на различных участках тела. У больного могут появляться пигментные пятна коричневых оттенков (различной степени интенсивности) или участки гиперпигментаций.

Нарушения в работе нервной системы. Острые и хронические патологии печени сопровождаются замедлением процессов дезактивации и выведения аммиака из организма. Поступление этого вещества в кровь приводит к развитию различных неврологических нарушений.

Интоксикация. Нарушения работы печени, вызванные инфекционными, иммунными и опухолевыми процессами, приводят к развитию интоксикации. Больные жалуются на разбитость, ухудшение аппетита, боли в суставах и мышцах, лихорадка, налет на языке и утрата веса.

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