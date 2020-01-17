В Украину, с 22 апреля греческая авиакомпания Ellinair пустит прямые рейсы из аэропорта "Киев" ("Жуляны") на Крит, Корфу, Закинф и Салоники. Об этом сообщает ЦТС.

Авиакомпания будет пускать рейсы дважды в неделю на остров Корфу с 28 мая до 11 октября. На остров Закинф - с 25 мая по 5 октября - один раз в неделю.

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Из Киева в Салоники рейсы будут с 22 апреля до 18 октября. Полеты на Крит будут на период с 26 апреля по 18 октября.

Ранее сообщалось, что семью сняли с рейса из-за крупного скандала. Также мы писали о том, что популярный лоукостер SkyUp Airlines запускает новые рейсы из Одессы в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.