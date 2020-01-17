Компания Ellinair открывает новые рейсы из Украины в Грецию [ Редактировать ]
В Украину, с 22 апреля греческая авиакомпания Ellinair пустит прямые рейсы из аэропорта "Киев" ("Жуляны") на Крит, Корфу, Закинф и Салоники. Об этом сообщает ЦТС.
Авиакомпания будет пускать рейсы дважды в неделю на остров Корфу с 28 мая до 11 октября. На остров Закинф - с 25 мая по 5 октября - один раз в неделю.
Из Киева в Салоники рейсы будут с 22 апреля до 18 октября. Полеты на Крит будут на период с 26 апреля по 18 октября.
Ранее сообщалось, что семью сняли с рейса из-за крупного скандала. Также мы писали о том, что популярный лоукостер SkyUp Airlines запускает новые рейсы из Одессы в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
Также, SkyUp запускает новые летные рейсы. Они будут стартовать с 27 мая в Ларнаку (Кипр), с 1 июня в Римини (Италия), а также со 2 июня в Батуми (Грузия) и Бургас (Болгария).
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