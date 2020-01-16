Популярный лоукостер SkyUp Airlines запускает новые рейсы из Одессы в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Рейсы стартуют с 28 мая по 4 октября 2020 года, по четвергам и воскресеньям.

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Цены будут из Одессы в Тбилиси - от 1289 грн. Тбилиси - Одесса - от 1341 грн. Цены указаны в один конец без багажа.

Также, SkyUp запускает новые летные рейсы. Они будут стартовать с 27 мая в Ларнаку (Кипр), с 1 июня в Римини (Италия), а также со 2 июня в Батуми (Грузия) и Бургас (Болгария).