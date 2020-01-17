В пятницу, 17 января, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук, заявил о том, что если президент Украины Владимир Зеленский подпишет закон о среднем образовании, то партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" направит его в Конституционный суд".

Однозначно. Потому, что этот закон, который, к сожалению, вчера был принят, закон о среднем образовании, этот закон нарушает такие статьи Конституции, как 10, 11, 22, 24, 53. То есть, это грубейшее нарушение пяти статей Конституции, основного закона. Это политика дискриминации русского языка, политика дискриминации русскоязычного населения.

"Это, фактически, то, что было предыдущим преступным режимом введено в ранг государственной политики. Я имею ввиду дискриминацию русского языка и русскоязычного населения, которая продолжается при сегодняшней власти", - добавил Виктор Медведчук.

Естественно, если президент подпишет этот закон о среднем образовании, у нас есть все основания, и мы обязательно это сделаем, будем обращаться в Конституционный суд. Более того, я уверен, что он прислушается к нашему мнению.

Напомним, 16 января, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект "О среднем образовании". За него проголосовали 327 парламентариев.