Виктор Медведчук намерен отправить закон о среднем образовании в Конституционный суд [ Редактировать ]
В пятницу, 17 января, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук, заявил о том, что если президент Украины Владимир Зеленский подпишет закон о среднем образовании, то партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" направит его в Конституционный суд".
Однозначно. Потому, что этот закон, который, к сожалению, вчера был принят, закон о среднем образовании, этот закон нарушает такие статьи Конституции, как 10, 11, 22, 24, 53. То есть, это грубейшее нарушение пяти статей Конституции, основного закона. Это политика дискриминации русского языка, политика дискриминации русскоязычного населения.
"Это, фактически, то, что было предыдущим преступным режимом введено в ранг государственной политики. Я имею ввиду дискриминацию русского языка и русскоязычного населения, которая продолжается при сегодняшней власти", - добавил Виктор Медведчук.
Естественно, если президент подпишет этот закон о среднем образовании, у нас есть все основания, и мы обязательно это сделаем, будем обращаться в Конституционный суд. Более того, я уверен, что он прислушается к нашему мнению.
Напомним, 16 января, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект "О среднем образовании". За него проголосовали 327 парламентариев.
по теме
Рынок земли: Виктор Медведчук объяснил необходимость проведения референдума
В пятницу, 17 января, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук, сделал заявление о рынке земли в Украине
Рынок земли: Виктор Медведчук выступил с заявлением
В пятницу, 17 января, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук, рассказал о своем отношении к рынку земли в Украине
Трудове законодавство в Україні: "Опозиційна платформа - За життя" закликає захистити права робітників
Федерація профспілок зібрала близько тисячі людей перед будівлею облдержадміністрації. На мітингу пліч о пліч - лікарі, торгівці та інженери
Земельна реформа, гральний бізнес та плівки Гончарука: які питання розглядали у Верховній Раді
"Зелене світло" гральному бізнесу та плівки Гончарука. Народні обранці у Верховній Раді тільки й встигали коментувати компромат на прем'єр-міністра, який учора з'явився в Інтернеті. А в перервах - тиснули на кнопки та ухвалювали закони. Що наговорили і що наголосували?
"Опозиційна платформа - За життя" закликає переглянути Трудовий кодекс - Наталія Королевська
За доцільність запропонованих змін перед депутатами та профспілками відповідав міністр економічного розвитку Тимофій Милованов
Децентралізація знищить місцеве самоврядування в Україні - Юрій Бойко
Президентську ініціативу нардепи обговорювали ще до нового року. І ось нарешті законопроект з'явився на порядку денному. Але розглядати його обранці не поспішають. Застерігають: такий закон може повністю знищити місцеве самоврядування