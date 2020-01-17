Густий туман наробив сьогодні лиха. Через обмежену видимість, по всій Україні сталися десятки аварій. Лише на Рівненщині поліцейські зафіксували близько 20 ДТП, в одній з них - зіштовхнулися одразу 7 автівок. Чи є постраждалі - дізнавалася Сніжана Сидорук.

Одразу сім автівок втрапили у ДТП на трасі Городище-Рівне-Старокостянтинів. Не розминулися два легковики, вантажівка, три мівроавтобуси та маршрутка.

"Стали. Я пропускав цю машину - вона мене. Маршрутку по ходу занесло вона пішла мєжду нами двома. Я зразу з'їхав, а цей не встиг з'їхать, бо в нього в'їхав "течик", а вже потім в нього в'їхало ще дві машини", - розповідає Олександр Дубровик, водій мікроавтобуса.

"Бачу машина стоїть, я по тормозах - автобуса почало сунути. Ну не спиняється автобус, як на лижах. Мені виходу тут ніякого не було, бо якщо б я йому стукнув у кузов, то там були б травмовані люди", - говорить Руслан Цвик, водій маршрутки.

У маршрутці перебувало шестеро пасажирів, ніхто травмувався. "Швидка" забрала двох водіїв - вантажівки та Фольксвагена. Останнім керувала жінка. Лобове скло її автівки пробило металопрофілем із вантажівки. За життя водійки нині борються медики.

"Діагностована важка крайньолицева травма з переломом склепіння основи черепа, масивний забоєм головного мозку, крововиливом в структури головного мозку. Стан пацієнтки зараз залишається важкий прогноз робити на життя чи на здоров'я зараз неможливо", - говорить Микола Тимощук, завідувач нейрохірургії Рівненської центральної міської лікарні.

Через густий туман видимість подекуди не сягала і двадцяти метрів. До того ж, на дорозі зранку була ожеледиця. Ще чотири легковики зіштовхнулися неподалік Рівного. Водій одного з них Максим Дикий каже, - його авто ремонту не підлягає. Чоловік лишився живим, бо був пристебнутий та спрацювали подушки безпеки.

"Рухалися десь 50-60 км, ну видно яке покриття, що слизько дуже і на зустріч нам вилетіла Нісан чорний. Ну те, що я побачив секунда буквально. Цю машину відносить на обочину і мені летить автомобіль в лоб", - говорить Максим Дикий, водій.

У цій аварії травмувалися троє водіїв, двоє від госпіталізації відмовилися, а одного ушпиталили. Аби не сталося лиха, патрульні закликають водіїв дотримуватись Правил дорожнього руху, і обов'язково вмикати фари або протитуманні ліхтарі.

Оксана Юрченко, речниця Управління патрульної поліції у Рівненській області.

"Варто відмовитись від ризикованих маневрів, зменшити швидкість руху транспортного засобу, дотримуватись дистанції. Під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію.

Через складні погодні в області за першу половину дня патрульні зареєстрували понад десяток ДТП.