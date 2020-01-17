У Парижі через страйк не працює Лувр [ Редактировать ]
У Парижі через страйк не працює Лувр. Працівники усесвітньовідомого музею долучилися до акції протесту. Вони тривають по всій Франції понад місяць. Профспілки невдоволені пенсійною реформою президента Макрона.
Через мітинги громадський транспорт працює із затримками, парижани невдоволені. Минулого тижня через акції непокори закрили вхід на Ейфелеву вежу. Серед туристів небагато хто підтримує страйкарів, більшість - обурені і вимагають повернути гроші за квитки, куплені заздалегідь.
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