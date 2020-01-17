Понад сто вершників очистилися вогнем в іспанському селищі Сан-Бартоломео де Пінарес. Воно знамените своїм яскравим фестивалем святом ліхтарів. Уночі на вулицях розкладають багаття і власники коней перестрибують через них на своїх скакунах. Проводять ритуал уже кількасот років напередодні дня Святого Антонія - покровителя тварин. За переказами, полум'я і дим очищують коней та їхніх господарів від усього лихого, а також надають сил і здоров'я на наступний рік.

"Коли вони перестрибують через вогнище, це так вражає. Ти бачиш, як їх не обпікає полум'я. Часом коні можуть впасти, але й тварини, і вершники залишаються неушкодженими. Просто неймовірно, це обов'язково треба побачити", - говорить Соледад Гарсія, мешканка Сан-Бартоломео де Пінарес.