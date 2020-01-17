Президент вимагає встановити прослуховувачів урядовців [ Редактировать ]
Президент провів сьогодні також і нараду з керівниками правоохоронних органів. Вимагає встановити, хто саме прослуховував урядовців, і максимум за два тижні дати відповідь.
Зеленський сказав, що розмови за участю прем'єра, які були записані та після монтажу злиті в інтернет, загалом тривали більше п'яти годин. Причому це не одна зустріч. Тепер силовики мають перевірити, хто був на цих зустрічах. Та яким чином могли записати урядовців. І, якщо подумати, звучить це так, ніби зробити запис міг і один із учасників цих бесід.
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