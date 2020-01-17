Відставка Гончарука:чи дав президент "шанс" прем'єру [ Редактировать ]
Ну а вирішилося питання про відставку Гончарука - точніше, "не"-відставку підчас зустрічі з Зеленським. Ось що сказав президент прем'єру.
"Я подумав і мені здається, що правильно буде надати вам шанс і шанс вашому уряду, якщо ви вирішите речі, які дуже важливі і дуже торбують наше суспільство перше - заробітні плати, я дуже вас прошу, щоби ви запропонували Офісу президента представили нову концепцію заробітних плат всіх міністерств, відомств, замміністрів та будь-яких інших державних компаній з розумінням де ми живемо з вами і з розумінням тих чи інших міністрів, де ми живемо. Ось коли ви і ваш уряд піднімете цю економіку, можна піднімати ці заробітні плати. Друге, що я вас прошу розібратися з більш складним питанням. Але я дуже хочу розібратися з ситуацією, яка теж обернеться великим скандалом - НАК Нафтогазу з приводу їх відсотка, який вони отримають з 2,9 млрд доларів, які ми отримали від РФ, вони теж повинні бути не тільки прагматичними менеджерами, а ще й залишатися людьми", - говорить Володимир Зеленський, президент України.
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