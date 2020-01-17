Національне антикорупційне бюро пішло у наступ на хабарників у податковій. Детективи викрили схему незаконного збагачення чиновників на сотні тисяч доларів щомісячно. Хто попався? Та на скільки років тепер їх можуть посадити? Усі подробиці в Андрія Анастасова.

Напередодні новорічних свят детективи НАБУ встановили приховану камеру в кабінеті працівника Одеської обласної прокуратури: з його ж відома. І ось на таємні перемовини до правоохоронця прийшли очільник регіонального управління Державної податкової служби Наталія Чеботарьова та її перший заступник Володимир Мосійчук.

За даними слідства, вони запропонували прокуророві "співпрацю". Щомісяця приносять йому гроші, натомість - той "кришує" фіскалів.

"Простими словами можемо казати про те, що представники Державної податкової служби вчиняли певні незаконні дії відносно деяких підприємців, отримали безпосередньо від них неправомірну вигоду і саме за це вони пропонували неправомірну вигоду представнику правоохоронного органу щодо можливого не притягнення до відповідальності саме їх і їхніх працівників за вказані незаконні дії", - говорить Володимир Деулін, директор Одеського територіального управління НАБУ.

Наступного дня Чеботарьова принесла прокурору перше таке заохочення: двадцять п'ять тисяч доларів. Пояснювала: розмір хабара з часом може збільшуватись: залежно від її власних зборів. При цьому, фіскали зауважили: частину грошей їм доводиться надсилати до Києва - іншим посадовцям. Кому - зараз з'ясовує НАБУ.

" - Вы говорили, что там пятьдесят вы отдаете, ну, на Киев. - Половину. - То есть мы готовы вот сейчас определиться, например, по ноябрю, и вот так вот в десятых числах определяться до там, дальше будет по декабрю и так дальше. Будем сводить баланс вот так в десятых числах определяться".

Податківцям повідомили про підозру: за хабарництво їм загрожує від чотирьох до восьми років ув'язнення. Чеботарьову затримали. Вищий антикорупційний суд - відправив її у СІЗО на два місяці з можливістю внесення застави майже в мільйон гривень. Сьогодні стало відомо: гроші в суд вже принесли, жінку відпустили з-під варти. Відомо, що в Одесу Наталія Чеботарьова приїхала з Донеччини, обласну податкову очолила торік у вересні. Ось що восени розповідала журналістам.

"В службе в налоговой работаю уже девятнадцать лет, с две тысячи пятнадцатого года переехала в Одесскую область. Вот уже как два месяца исполняю обязанности начальника Главного управления налоговой службы области", - говорить Наталія Чеботарьова, колишня в.о. начальника ГУ ДПС у Одеській області.

Тим часом, резонанс дістався до уряду. За дорученням Прем'єра, до Одеси терміново приїхав голова Державної податкової служби Сергій Верланов. Він звільнив усе керівництво місцевого управління ДПС. Пообіцяв перевірки в центральному апараті відомства та на місцях. Та головне: проанонсував переатестацію фіскалів по всій країні.

"Керівний склад Держаної податкової служби має пройти атестацію на протязі одного-трьох місяців і всі працівники Державної податкової служби мають пройти атестацію на протязі шести місяців. Це фактично перевірка з одного боку знань і вмінь, з другого боку - це перевірка доброчесності і дотримання антикорупційного законодавства", - говорить Сергій Верланов, голова Державної податкової служби України.

Верланов представив також нового керівника Одеської податкової. Ним став Володимир Астрєйко.