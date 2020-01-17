Поліція відзвітувала про чергове розкриття гучної справи - заарештували підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої. Жінки, яка разом зі своїм чоловіком - Адамом Осмаєвим - воювала на сході України та була дуже відомою учасницею добровольчого руху.

Що ж вдалося з'ясувати слідчим? Та які є докази провини цих людей? Подивімося.

Жінка-воїн і Герой України. Медик Аміна Окуєва - одна із найвідоміших добровольців. Про неї багато говорили за її життя, і ще більше після смерті. А от історія Аміни почалася тут. У часи Майдану.

"Она поднялась на третий этаж, где находилась медчасть Майдана и она сказала, что она хирург фактически. Третий год интернатуры, она много уже оперировала, и она, сначала тут стояла палатка, за сценой, и в конце декабря, мы как раз приехали сюда, она захотела выйти на сцену и Руслана спросила ее : о чем ты будешь говорить? - Она говорит: я хочу сказать, что Майдан победит".

Це Ірина Камінська, мама Аміни. Каже, дочка ще тоді передбачила війну в Україні. Тому й пішла в добровольці.

Про саму ж Окуєву досі є безліч міфів: від героїчних до кримінальних. Та безсумнівно Аміна була непересічною жінкою. І її вбивство набуло неабиякого резонансу не лише в Україні.

Це сталося у жовтні 17 року. Ось тут біля села Глеваха під Києвом. Тоді по автівці, в якій Аміна їхала разом із чоловіком Адамом відкрили вогонь із автомата. П’ять куль влучило в Аміну, дві з них у голову. Її комбата Адама Осмаєва, який був за кермом, поранили в ногу. Припускають, що полювали саме на нього, а Окуєва опинилася на місці пасажира випадково. Зброю злочинці тоді кинули на місці.

"Это был автомат, который переделан, из Чехии завезен сюда. Специальное такое орудие убийства. Я знаю что убийцы понесут наказание, что за все в этой жизни будет обязательно возмездие. Но мне бы очень хотелось, чтобы это возьмездие настигло их здесь, а то что бутет там - это уже другая история", - говорить Ірина Камінська, мама Аміни Окуєвої.

Тож саме зброя і стала тією зачіпкою та приводом, чому про справу Аміни Окуєвої - через 2 роки після вбиства - заговорили на цьому тижні. Поліція заявила, що затримали ймовірних убивць. Підозрювані, а їх аж семеро, начебто причетні й до кількох інших тяжких злочинів. Саме перевіряючи дані в тих справах і вдалося вийти на кілерів Окуєвої, пояснюють правоохоронці.

"Біологічні зразки одного з лідерів групи знаходяться на автоматі, який був вилучений у 2017 році", - говорить Андрій Нєбитов, начальник ГУ Нацполіції в Київській області.

Щоправда, експерти кажуть - це ще не беззаперечний доказ.

"Це сліди - потожирові виділення з руки. По них можна провести експертизу ДНК і встановити категорично, що саме конкретна особа тримала цю зброю. Не стріляла. Чи це вона її взяла, коли розглядали місце події ? Ми не знаємо", - говорить Олексій Баганець.

"При чому автомат, який був повний з набоями. Тобто з нього навіть стрілялини не було з цього автомата. він там чомусь був кинутий. Ну знаючи таланти нашої поліції він там міг і штучно з’явитись", - говорить Сергій Шабовта, експерт із питань безпеки.

Слідчі певні: вбивство було замовним. Інша річ - мотив. Він невідомий і досі. Версія, що Окуєву могли прибрати через борги, не підтвердилася.

Тим часом, одного підозрюваного - Ігоря Редьку - узяли під варту на два місяці без права внесення застави. Про нього відомо небагато: 55 років. Народився в Дагестані. Тривалий час жив в Україні. Мав бізнес в ІТ-компанії.

"Чи міг він бути організатором в якійсь мірі? Можливо, теоретично міг. У нас багато бізнесменів, які мають кримінальне прошле. І вони коли вийшли з оргзлочинності, одною ногою там і лишаються. Я думаю, Редькін із той же среди", - говорить Сергій Шабовта, експерт із питань безпеки.

За даними слідства, саме Редькін - оранізатор убивства. Хоча сам він усі звинувачення відкидає. Каже, Окуєву з Осмаєвом не знає.

За півроку до вбивства на Аміну з чоловіком уже робили невдалий замах. Тоді в Києві в Осмаєва стріляв Артур Денісултанов - відомий у Росії бандит, наближений до глави Чечні. Чоловіка врятувала Аміна - підстрелила нападника з нагородного пістолета. Тоді ця історія теж викликала багато запитань.

"Ну явіть собі, ви водій, який намагається ззаду двох людей розстрілять. Цього не може бути. Але зникли пістолет один із двох, який Аміні належав і маса других речей", - говорить Сергій Шабовта, експерт із питань безпеки.

Денісултанов тривалий час сидів у СІЗО. Однак перед Новим Роком чоловіка видали Росії. Обміняли на українця.

"Я для себя решила, как мать, что вот там есть один разведчик. Что именно разведчика поменяли на этого киллера", - говорить Ірина Камінська, мама Аміни Окуєвої.

Коли ж завершиться в суді справа про вбивство Аміни. І чи покарають справді винних? Прогнозувати це не береться ніхто. Однак всі розуміють - багато у цій та інших гучних кримінальних справах багато залежить від політичної доцільності.