В п’ятницю, 17 січня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" говорили про економіку. Тетяна Острікова, депутатка Верховної Ради попереднього скликання та експерт з питань податкової та митної політики, а також економічний експерт Тарас Козак розповіли, що взагалі очікувати цього року від української економіки? Та від реформаторів, які вже не перший місяць обіцяють великі зміни.

- Пані Тетяно, к вам усі ці новини про прем'єра Гончарука? На вашу думку, чи заслужив прем'єр на відставку?

Ви знаєте, коли в держави є економічна політика, то на засіданнях уряду, і на таких спільних нарадах обговорюють власне стратегії ,плани, інструменти, за допомогою яких буде досягатись амбітний план досягання економіки в 40%. Коли ж економічної політики немає в державі і рівень дискусії вкрай некомпетентний, то на таких засіданнях обговорюють те, як створити фон в голові президента. Як президенту подати свої неуспіхи і розказати, що, насправді, - це нормально і це норма. Нажаль, без якісного професійного державного управління нічого не буде. Ми побачили завдяки цим плівкам, що немає жодного плану, яку економіку ми будуємо. На які сетери ми робимо ставку, а це рік пікових виплат по погашенню боргів.

- Пане Тарасе, дійсно в нас немає великої стратегії економічного розвитку?

Я не погоджуюсь з тим, що на рівні уряду треба обирати певні галузі, які потрібно підтримувати. Ми повинні створити інвестиційний клімат, який привабливий для інвесторів, які будуть інвестувати в ті галузі, які для них є вигідними. Не повинен уряд визначати, що сьогодні будуємо літаки, завтра - кораблі чи шосе ще. Тому що, як показує наша практика, виходить якийсь "Запорожець", який нікуди не їде, і втрачаються величезні державні кошти. Що стосується макроекономіки, я вважаю, що ситуація досить непогана, тому що економіка зростає, інфляція низка, долар, якщо на рівні 24-25 залишиться, то всі показники у 2020 році будуть непогані.