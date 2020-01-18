Лидер киевской рок-группы "Братья Карамазовы" Олег Карамазов, рассказал о том, что сегодня может объединить людей разных взглядов в Украине. Об этом он сообщил в интервью "Без глянца".

"Все-таки люди, при всем том, что они коллективные все и групповые, они все-таки одиночки. Каждый человек - одиночка. Вы вспомнили сегодня наш удивительный тур 2008-го года группы Братья Карамазовы, ДДТ, группы СКАЙ. Я буквально вчера, в эти рождественские дни говорил с Юрой Шевчуком по телефону.

И в этих наших взаимных поздравлялках и чтениях стихов мы тоже вспомнили этот 2008-ой год, когда мы проехали по Украине. Говорить о том, что все было благостно и одинаково в разных концах Украины – я бы такого не говорил. Я бы сказал о другом, что Украина настолько разная и она настолько своеобразная, - и это хорошо, - что все доброе воспринимается в разных концах страны одинаково хорошо", - рассказал музыкант.

"Во Львов мы вообще попали в 2008-ом году с туром в День города. И в этот день на пяти или шести площадках города были огромные концерты. Мы выступали на одной площади. И утром, когда мы пили кофе, Юрий Юлианович мне сказал: "Слушай, а кто на нас придет во Львове?" Тем более, мы воспринимали еще с неким знаком вопроса то, что, как минимум, из четырех участников концерта тогдашнего две группы пели на русском языке.

Но когда мы приехали на площадку, - это была огромная площадь, и люди не только стояли на площади, а висели на деревьях, - и когда вдруг там Юрий Юлианович ударил по струне, и вся та площадь: "Что нам ветер да на это ответит?". И это пел не Шевчук, а эта площадь. И когда я забрался на сцену, вдруг эта площадь: "Наша маленькая стая уходит в небо", - то все вопросы языка, смыслов – они куда-то уходили. Мы, выходя, поднимаясь на эту сцену львовскую, - мы, конечно, думали о том, как это будет воспринято. Выясняется - вот так.

Я очень надеюсь на то, что за прошедшие годы ничего не поменялось, имея в виду - говоря о нашей душе. Поменялось в наших мозгах, поменялся телевизор, поменялась риторика, появились невероятно трагические, страшные данности, погибло огромное количество людей. Совершенно другой разговор - кто послал их на смерть, во имя чего они сражались. Но произошла трагедия, которая уже будет жить внутри нас не одно поколение – а, может быть, всегда. И поэтому так легко петься песни не будут больше, но будет легко, если на все это смотреть с точки зрения той правды, в которую верю я и верят многие люди. О том, что все люди - от Адама и Евы. Вот, те, кто так думает, - они, конечно, понимают, что произошла огромная трагедия внутри большой планетарной семьи", - поделился Карамазов.