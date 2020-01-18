Час минув - результатів немає. Розслідування корупційних справ у Федерації Футболу України тривають уже більше як півтора року. Її очільника Андрія Павелка підозрюють у зловживанні службовим становищем і розкраданні бюджетних грошей.

Про це говорили нардепи на черговому засіданні Тимчасової слідчої комісії в парламенті. До чого дійшли, дивіться у матеріалі

За скандалами навколо колишнього нардепа та очільника Української федерації футболу Андрія Павелка активісти стежать не перший рік. Утім, справа щодо розкрадання понад мільярд гривень під час реалізації бюджетної програми з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям у 2017-2018 роках, стала чи не найгучнішою.

Торік у листопаді в парламенті створили тимчасову слідчу комісію, яка має дослідити діяльність федерації та її очільника. Головне питання чергового засідання народних обранців - коли правоохоронці розберуться у ймовірних махінаціях і доведуть справу до суду.

"Справи ще з середини 2018 року відкриті і по ним жодних дій не було зроблено, тільки деякі. Тому нами сьогодні було прийнято рішення про заяву з якою ми будемо звертатись і до президента України і до керівників правоохоронних органів про те, що дані дії є неприпустимі, так далі тривати не може. Або вони визначають у себе одним з пріоритетом ці справи", - наголосив Анатолій Костюх, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Тимчасова слідча комісія вже розглянула низку отриманих на запити народних депутатів матеріалів від правоохоронців, державних органів, а також від ФФУ та "ФФУ Продакшн". Утім, з отриманих документів очевидно, що Федерація футболу впливала на бюджетну програму.

"Зараз етап - виключно збір інформації. Аналіз буде відбуватися, скоріш за все, наступні два місяці. Це дуже важлива річ, тому нас цікавило все ж таки - що вилучило НАБУ, що вони арештували, з чого ми маємо попросити зробити копії. Відповідно, зараз ми формуємо усі факти, ми вже не відволікаємось на інше, у нас є достатньо інформації вже для того, щоб приймати якісь певні рішення", - зазначив Анатолій Костюх, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Також увагу депутатів привернули нетипові закупівлі Федерації футболу: чаю, кави, електрики... Через це протягом 2015-2017 років понад 13 мільйонів євро, що надійшли від УЄФА, опинилися на рахунках офшорних компаній. Якби ці кошти спрямували на будівництво футбольних полів, необхідність у бюджетному фінансуванні відпала б.

Тимчасова слідча комісія на своє наступне засідання, що відбудеться на початку лютого, запросить правоохоронців і заслухає їх у закритому режимі.