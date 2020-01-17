В Карпатах туристы застряли на огромной высоте (фото) [ Редактировать ]
В пятницу, 17 января, во Львовской области, на горе Погар подъемник с туристами застрял в воздухе, спасатели проводят мероприятия по снятию туристов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Как отмечается, сообщение о чрезвычайном происшествии поступило спасателям в 17:00.
Фото: ГСЧС Facebook
Сообщается, что вблизи поселка городского типа Славское Сколевского района на горе Погар остановился кресельный подъемник (канатная дорога).
Отметим, что высота горы Погар составляет 857 метров.
Предварительная причина остановки - неисправность редуктора.
Фото: ГСЧС Facebook
"По состоянию на 18:00, с подъемника снято 11 человек из них 3 ребенка. На подъемнике еще находятся ориентировочно 14 человек. Спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Позже появилась информация о том, что с подъемника сняты все 32 туриста.
Ранее мы писали о том, что в Ивано-Франковской области спасли заблудившегося в районе горы Говерла американца. Также мы писали о том, что в Карпатах неожиданно пошел снег.
Смотрите также видео, которые засняли туристы на севере Индии, как на них сползала снежная лавина.
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