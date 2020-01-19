На українців чекає новий закон про працю. В уряді стверджують: документ дозволить створити в країні мільйон робочих місць протягом найближчих років. Утім, проєкт закону вже викликав чимало критики.

Що обурило експертів і політиків? Про це у наступному матеріалі.

Осучаснити трудові відносини та відмовитися від старих, ще радянських, норм. Така головна мета проекту закону про працю, кажуть в уряді. Ще восени у парламенті говорили про ухвалення нового трудового кодексу, утім тепер документ вирішили скоротити до закону аби все пришвидшити.

"Лише 12,8 млн з 28,5 млн українців працездатного віку працюють легально - про що ви говоримо про який захист? Половина з нас, або працює в іншій країні або неформально нелегально і таким чином ми не захищені, мета цього законопроекту допомогти людям легше знайти роботу і більше заробляти на справді", - говорить Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Відтепер в Україні може з’явитися ціла низка нових трудових договорів. Приміром - сезонні, учнівські та короткострокові. Законопроект має захистити українців, які працюють ненормовано, на фрілансі, або ж взагалі віддалено. А платити і отримувати зарплату в конвертах стане невигідно, запевняють автори.

"Ми маємо на папері багато пільг, але низьку зп чи її низьку вартість виробленої продукції, закріпивши в законодавстві мінімальний захист на рівні європейського, отримати високі, або більші набагато заробітні плати ніж вони є наразі. Ми маємо зробити економічний прорив", - говорить Галина Третьякова, голова комітету ВР з питань соцполітики та захисту прав ветеранів.

Та от критики законопроекту запевняють - документ насамперед захищає роботодавців, а не робітників.

"Зп не в повній мірі враховує ті реалії, які склалися на ринку праці в Україні наприклад дискусійною є норма яка дозволяє ж працедавцю звільнити працівника, попередивши його у строк від 15 до 90 днів, це срок залежить від того, протягом якого часу така людина працює на цій фірмі, але якщо наприклад роботодавець хоче вже негайно звільнити людину, то він може замінити цей срок поперелження на виплату середньоденної зп у вигляді компенсації і тут виникають питання, тому що якщо люди працює на мінімальній зп, а іншу частину в конверті то і компенсацію вона отримає в мінімальному розмірі, а інше те що за 15 днів знайти роботу номральну в Україні вкрай складено, тому ці норми викликають такі заперечення. Також викликає занепокоєння норма, яка дозволяє сторонам змінювати істотні умови трудового договору, а під істотними умовами мається на увазі система і розмір зп і що далі такого страшного, якщо працівник не погоджується змінити істотні умови праці а роботодавець наполягає то такий роботодавець може звільнити працівника за своєю ініціативою за статтею 35", - говорить Тетяна Острікова, експерт з економічних питань.

Документом незадоволені і профспілки. Кажуть - проект розробили, не врахувавши їхню позицію.

"Новий трудовий кодекс передбачає можливість звільнити будь-яку простолюдину без згоди профспілок. Я п`ять років боровся, щоб подібні речі не пройшли у Верховній Раді України - нам це вдавалося. Я пропоную парламенту України, уряду України знайти спільну мову з членами профспілок, з їх лідерами. Створити міжрегіональну Раду лідерів профспілок в комітеті соціальної політики. Пояснити людям свої мотиви", - говорить Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України.

Альтернативний законопроект разом із профспілками розробили в опозиції.

"Трудовой кодекс, который зарегистрирован в парламенте, нарушает конституцию в первую очередь это касается допомлнительных полномочий, как увольнять без компенскций, увеличивать трудовой день, делать договора временными, а не постоянный, увольнять матерей с детьми, не выплачивать сверхурочные, что будет конечно же ухудшать трудовые отношения в нашей стране", - говорить Наталія Королевська, народний депутат України, фракція "Опозиційна платформа - за життя".

Чи дослухаються у монобільшості до профспілок та колег із опозиції - стане відомо вже на початку лютого. Саме тоді парламент має взятися за розгляд трудового закону.