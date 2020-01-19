У Франції не вщухають виступи проти пенсійної реформи. У суботу ввечері демонстранти спробували прорватися до театру, де саме був президент Макрон із дружиною.

Поліції з міркувань безпеки довелося вивести першу пару країни із зали. Тетяна Логунова про це - докладніше.

Паризький театр "Буфф дю Нор" в оточенні демонстрантів. Кілька десятків людей зібралися біля будівлі після того, як журналісти повідомили, що на виставі присутній президент Макрон із дружиною. Протестувальники спробували прорватися до театру і зірвати дійство, та їх зупинила поліція. За даними французьських ЗМІ, Еммануеля Макрона на деякий час з міркувань безпеки навіть вивели із зали. Утім, пізніше президент повернувся і додивився спектакль.

Протести у Франції не вщухають вже більше як місяць. Це найтриваліша акція за всю історію країни. Люди страйкують і виходять на демонстрації через невдоволення пенсійною реформою, яку має намір провести уряд.

Протестують представники майже всіх професій. І музиканти - не виняток. Працівники Паризької опери, щоб підтримати мітингарів влаштували безплатний концерт просто на сходах будівлі.

"Ми боремося проти цієї реформи нашими інструментами. Усі співробітники мобілізувалися: музиканти, співаки, технічні працівники, абсолютно всі", - говорить Жан-Шарль Монсеро, музикант.

Виступав оркестр пів години. Закінчили Марсельєзою.

"Хочемо знайти систему, яка б дозволить нам виходити на пенсію гідно. Ми проходимо безліч конкурсів, багато працюємо і вчимося, щоб стати частиною опери та представляти Францію", - говорить Жан-Шарль Монсеро, музикант.

Через масові протести уряд Франції вже пішов на компроміси тим, що наразі відмовився підвищити пенсійний вік. Усі інші пункти реформи кабмін розглядатиме 24 січня. На цей день вже заплановані масові акції.