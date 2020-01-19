Європейський бюджет використовують олігархи певних країн-членів для власного збагачення. Із такими заявами виступили євродепутати під час дебатів у Європарламенті.

Що спонукало їх дійти таких висновків - слухала і розкаже Олена Абрамович.

Євросоюз збудував систему збагачення корупціонерів за рахунок коштів платників податків. Ці звинувачення адресували Брюсселю євродепутати під час дебатів щодо чеського прем'єра Андрея Бабіша. ЄС торік розпочав розслідування щодо можливого неправомірного використання Бабішем європейських субсидій.

"Єврокомісія провела аудит у Чехії в січні-лютому 2019 щодо використання фондів ЄС із розвитку регіонів, соціальних і сільськогосподарських фондів. Для повного завершення цих перевірок може знадобитися до 25 місяців. Конфіденційність цих кроків зараз дуже важлива", - говорить Віргініус Сінкявічус, Єврокомісар з питань довкілля.

Хоч Єврокомісія і намагається не розголошувати справу, торік комісари Йоганнес Ган і Гюнтер Етінгер таки розкрили деякі подробиці слідства, що вказують на зловживання Бабіша. Чеський прем'єр, імовірно, розподілив субсидії від ЄС на підтримку кількох компаній, засновником яких є він сам.

"У 90-х під час приватизації він загарбав величезні індустріальні харчові та сільськогосподАрські підприємства, а також викупив частину чеських медіа. Після того, як став прем'єром, його компанії отримували фінансування з фондів ЄС у величезних обсягах", - говорить Іван Девід, мєвродепутат від Чехії.

Більшість зі своїх підприємств Бабіш передав у трастові фонди. Тож усі звинувачення заперечує. Ці ж аргументи на його захист під час дебатів висловили і певні євродепутати. Інші - обурювалися такими виправданнями.

"У листопаді понад 200 тисяч людей вийшли на демонстрації у Празі проти прем'єр-міністра Бабіша. І після того пан Бабіш наполягав, що виступи, як і розслідування Єврокомісії, - змова проти нього. Я не погоджуюся з цією божевільною теорією інтриг. Єврокомісія виконує свої демократичні і законні обов'язки, і це обов'язок громадян Чехії - вимагати правосуддя". - говорить Лара Волтерс, євродепутатка від Нідерландів.

"Маю заявити, що ці дебати - політичні і це не більше, ніж результат зусиль певних чеських колег. Той факт, що Європарламент був втягнутий у політичні перипетії Чехії, підриває довіру до нас", - говорить Діта Чаранзова, євродепутатка від Чехії.

Хай там як - проблема з неправомірним використанням європейських коштів є не лише в Чехії, наполягали парламентарії. І заявили: систему субсидіювання необхідно терміново реформувати.

"Він тільки один із багатьох олігархів, які розбагатіли завдяки фондам ЄС. І приголомшує те, що ми - ні Єврокомісія, ні країни-ЄС - не знаємо обсягів того, скільки пан Бабіш та інші олігархи заробляють на бюджеті ЄС. Нам потрібна конкретна інформація, щоб ми могли усе це відстежувати, потрібна абсолютно нова і прозора система", - говорить Віола фон Крамон-Таубадель, євродепутатка від Німеччини.

У Єврокомісії у відповідь запевнили: наразі фонди ЄС у повній безпеці. Із моменту, коли розпочалося розслідування, жодних виплатів у Чехію не було. Якщо провину Андрея Бабіша буде доведено, йому треба буде повернути щонайменше 17 з половиною мільйонів євро.