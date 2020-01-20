У Києві напередодні горіла 16-поверхівка в одному зі спальних районів. Одну потерпілу ушпиталили. Полум'я охопило третій і четвертий поверхи. Мешканців будинку довелося евакуювати. Осередок займання вогнеборці загасили. Однак, внаслідок пожежі, вигоріла одна з трьох кімнат, де і зайнялося.

Причини інциденту - з'ясовують.