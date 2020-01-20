Australian Open: восемь украинских теннисистов выступят в основной сетке [ Редактировать ]
Восемь представителей Украины будут соревноваться в основной сетке первого в сезоне турнира серии "Большого Слэму" Australian Open. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Из мужчин Украины в Мельбурне будет представлять только Денис Мочанов, заявленный в парной сетке.
В одиночной сетке у женщин выступят пять украинок: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Леся Цуренко и Катерина Бондаренко.
Козлова, Бондаренко и Ястремская также заявленные в женских парных соревнованиях. Кроме них там играть Людмила и Надежда Киченок.
Раньше сообщалось о том, что украинская теннисистка уступила американке в полуфинале Австралийского турнира. А также Даяна Ястремская выиграла третий матч на турнире в Австралии и пробилась в полуфинал.
В четвертьфинале 19-летняя украинка обыграла хорватку Векич .Для выхода в следующий круг одесситке хватило двух сетов - 6: 4; 6: 3. Известно, что игра продолжалась 67 минут.
А бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев покидает большой бокс.
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