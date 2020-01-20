В понедельник, 20 января, в Китае подтвердили информацию о 217 заболевших коронавирусом. Так, новые случаи заражения были зафиксированы за пределами города Ухань, два из них были зарегистрированы в Пекине и один в Шэньчжэне. Всего было выявлено 224 человек с подозрением на пневмонию. Об этом сообщает Reuters.

Читайте также Вспышка вируса в Китае: погибли несколько человек

Число потенциально зараженных новым видом короновируса в Китае может достигать 1700 человек, заявляют британские ученые. По официальным данным, речь идет только о 45 лабораторно подтвержденных случаях заболевания.

Кроме того, появилась информация о том, что в Шанхае зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.

Единичные случаи заражения были зафиксированы в Таиланде, Японии и Южной Корее. Вирус - смертельный.

Ранее мы писали о том, что украинских туристов предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались.

Тем временем Украине обещают две волны гриппа: в конце 2019 года и в начале 2020. Ранее podrobnosti.ua сообщали, как защититься от гриппа.