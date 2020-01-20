Фінальний етап з "екологізації" КНР - 2025 рік

Заборону на одноразовий пластик запровадить Китай. Цю країну вважають одним з найбільших світових забрудників довкілля.

План з "екологізації" Піднебесної хочуть втілити за п'ять років. До кінця 2020 пластикові пакети зникнуть із супермаркетів та торгових центрів у великих містах Китаю.

А вже за два роки обмеження торкнуться електронної торгівлі та експрес-доставок. Фінальний етап з "екологізації" КНР 2025 рік. Тоді в країні створять підприємства для розподілу, переробки та утилізації пластикових відходів.