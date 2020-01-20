Принц Гаррі вперше пояснив своє рішення про відхід від королівських обов'язків. Чим мотивував такий вчинок? І чому внук королеви погодився пожертвувати своїм титулом - розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Вже цієї весни принц Гаррі стане просто Гаррі. Титул у нього залишиться, але от користуватися ним він більше не зможе. Його Високості довелося піти на такий компроміс. Адже він з дружиною хоче незалежного життя та більше приватності.

Про це рішення Гаррі та Меган заявили понад тиждень тому. І лише тепер принц пояснив мотиви. Звинуватив в упередженному ставленні до своєї сім'ї журналістів. Подружжя неодноразово скаржилося на цькування з боку преси.

"Я хочу чітко заявити - ми не покидаємо вас. Сподівалися, що зможемо продовжувати служити королеві, Співдружності та військовим асоціаціям без державного фінансування. На жаль, це виявилося неможливим. Я приймаю це і роблю такий крок з надією на спокійіше життя", - говорить Гаррі, принц Великої Британії.

Грошей від держави справді більше не буде. До того ж, Його Високість пообіцяв повернути до бюджету два з половиною мільйони фунтів, які подружжя витратило на ремонт особняка у Віндзорі.

"Між королівською сім'єю та громадянами є своєрідна угода. Монаршим особам дозволяється користуватися державними грошима, але в обмін вони ведуть публічне життя. Гаррі та Меган визнали, що не грали по правилах - зокрема під час народження їхнього первістка Арчі - і віддають гроші. Вони перегортають сторінку і починають нове життя", - пояснює Пенні Джуніор, королівський біограф.

Офіційними представниками королеви подружжя більше не буде. Утім, у своїй заяві ЇЇ Величність наголосила - Гаррі та Меган завжди залишатимуться улюбленими членами монаршої родини. А от родина герцогині Сассекської ентузіазму королеви не поділяє. Батько Меган виступив з розгромною критикою дочки та зятя.

"Вона насправді отримала те, про що мріє кожна дівчинка - вийшла заміж за принца. А тепер так легко від цього відмовляється. Виглядає, що заради грошей. Вони руйнують інститут британської монархії, знецінюють його, перетворюють на посміховисько", - говорить Томас Маркл, батько Меган Маркл.

Різкі заяви батька герцогині вже давно нікого не дивують. А Гаррі та Меган їх навіть не коментують. Вони готуються до нового періоду у своєму житті. Обидва збираються працювати і заробляти на життя. Хоча фінансово їх все ще підтримуватиме батько принца - Чарльз.

"Очікується величезна цікавість публіки щодо того, яким чином зароблятимуть на життя Гаррі та Меган. Мегзит поділив Британію певною мірою, як і брекзит. Цікаво, що мілленіали загалом їм співчувають, попереднє покоління не схвалює їхні рішення. Проте ні ті, ані інші не хочуть їх утримувати", - говорить Річард Фітцвільямз, експерт з королівських питань.

Сам Гаррі каже: вирішив стрибнути у невідомість. І не дуже уявляє, яким буде майбутнє життя. Останні деталі ще узгоджуються. Зокрема, досі незрозуміло, як забезпечуватиметься охорона герцога та герцогині.